O femeie din Udesti s-a urcat bauta la volan si s-a rasturnat cu masina

Soferita s-a ales cu dosar penal

O soferita s-a urcat bauta la volan si s-a rasturnat cu masina. Acdidentul a avut loc, duminica dimineata, pe DC 67, din comuna Udesti. Femeia de 38 de ani, pe fondul neadaptarii vitezei, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. Din accident, nu au rezultat victime, desi in vehicul se aflau patru persoane. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur in aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Aceasta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.