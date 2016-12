Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

O femeie din Vicovu de Sus a fost accidentata de un autoturism in timp ce traversa strada neregulamentar. Marti, in jurul orei 14.30, in timp ce conducea autoturismul pe strada Piata Unirii din municipiul Radauti, un barbat de 38 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a acrosat si accidentat usor, o localnica de 43 de ani, care, in calitate de pieton, a traversat neregulamentar strada, din spatele unui autoturism oprit in coloana, la culoarea rosie a semaforului.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.