Femeia s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.

O femeie din Voitinel s-a ales cu dosar penal dupa ce si-a lovit sotul. Duminica, in jurul orei 11.00, cei doi se aflau acasa, cand la un moment dat intre ei a izbucnit un conflict, pe fondul geloziei barbatului. Cei doi soti si-au adresat cuvinte jignitore initial, dupa care s-au lovit reciproc. La un moment dat, femeia l-a imbrancit pe barbatul de 55 de ani, iar acesta s-a lovit capul de tocul usii si a inceput sa sangereze. Victima a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii iar barbatul a declarat ca nu solicita acordarea de ingrijiri medicale din partea unui echipaj medical. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.