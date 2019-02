O femeie din Volovat a fost amenintata cu moartea de sotul ei

Victima a obtinut ordin de protectie.

O femeie de 54 de ani, din comuna Volovat, a fost amenintata cu moartea de catre sotul ei. Politistii au emis impotriva barbatului de 59 de ani ordin de protectie provizoriu.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca femeia locuieste impreuna cu sotul ei, precum si cu fiul acestora, un tanar de 20 ani. La data de 18 februarie, barbatul de 59 de ani a plecat in vizita la niste rude, in judetul Timis, iar marti, 26 februarie, a revenit la domiciliu unde se afla fiul sau. Constatand ca sotia sa nu se afla la domiciliu, barbatul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a inceput sa faca scandal, legandu-se de fiul sau. Ulterior, scandalagiul a iesit in curte si a adresat amenintari la adresa sotiei sale.

Din cauza amenintarilor, in noaptea de marti spre miercuri, femeia si fiul acesteia au dormit la locuinta unei rude, apoi miercuri, fiindu-le frica sa se intoarca acasa au solicitat interventia politiei.

Femeia a declarat ca sotul ei consuma zilnic bauturi alcoolice, este agresiv verbal atat cu ea cat si cu membrii familiei, pe care ii amenina cu moartea, scandalurile crescand in intensitate si frecventa in ultima perioada.

In aceste imprejurari politistii au stabilit ca se impune emiterea unui ordin de protectie provizoriu impotriva barbatului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de amenintare.