O femeie din Zvoristea a stat mai bine de o zi acasa cu arsuri de gradele II si III

O femeie de 39 de ani, din comuna Zvoristea, a stat mai bine de o zi acasa cu arsuri pe corp de gradele II si III. Vineri dimineata, in jurul orei 10.00, victima a vrut sa aprinda focul, folosind o sticla in care avea benzina. In momentul in care a aprins chibritul, s-a produs o flacara, care i-a provocat acesteia arsuri pe fata si corp. Sambata, in jurul orei 15.00, femeia a fost transportata de familie la Spitalul Judetean Suceava. In unitatea spitaliceasca aceasta a fost diagnosticata cu "arsuri prin flacara, gradele II si III pe aproximativ 25% din suprafata corpului", urmand ca in cursul zilei de duminica sa fie transportata la Spitalul Clinic de Urgente, "Bagdasar-Arseni".