O femeie din municipiul Suceava a ajuns la spital in urma unui accident de munca

O femeie de 43 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns la spital in urma unui accident de munca. Aceasta lucreaza ca muncitor calificat la o societate comerciala din municipiul Suceava, inca din anul 2003. Miercuri, in jurul orei 12.00, femeia in timp ce se afla pe o scara si incerca sa aseze o cutie, a alunecat si a cazut, accidentandu-se. Victima a fost transportata la U.P.U. Suceava. Aceasta a fost diagnosticata cu contuzie toracica. In acest caz au fost sesizati reprezentantii ITM dar si politistii. Cei din urma au intocmit in cauza dosar penal, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "neluarea si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca".