O femeie din municipiul Suceava a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Un sofer de 21 de ani, din orasul Salcea, in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes Benz pe strada Gheorghe Doja din Suceava, miercuri, in jurul orei 13.00, din directia cartierului Itcani spre intersectia cu strada Jean Bart, ajungand la trecerea pentru pietoni marcata si semnalizata corespunzator, situata in zona intersectiei cu strada Fagului, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 60 ani din Suceava, ce se afla angajata in traversare strazii pe marcajul pietonal, si a accidentat-o. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a femeii. Atat conducatorul auto cat si victima au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.