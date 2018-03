O femeie din municipiul Suceava a incercat sa se sinucida dupa o cearta cu sotul

Aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

O femeie de 56 de ani din municipiul Suceava a incercat sa se sinucida cu medicamente. Marti la orele amiezii, in timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unor neintelegeri cu sotul, femeia a ingerat aproximativ 30 de comprimate de RIVOTRIL. Cand a vazut ca se simte rau aceasta a solicitat interventia unei ambulante si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Femeia a ramas internata in unitatea medicala. De asemenea, un barbat de 38 de ani din Radauti a ajuns la spital dupa ce a ingerat mai multe pastile. Marti, pe fondul unor discutii in cotradictoriu cu sotia sa si consumului de bauturi alcoolice, acesta s-a hotarat sa-si puna captat zilelor si a ingerat patru tablete de Sulfasalazin. Barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, unde s-a constatat ca viata nu i-a fost pusa in pericol si a ramas internat sub supraveghere medicala.