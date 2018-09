O femeie din municipiul Suceava, diagnosticata cu virusul West Nile, in stare grava la spital

Este primul caz inregistrat in judetul Suceava in aceasta vara.Femeia nu a calatorit in tari exotice.

O femeie in varsta de 70 de ani, din municipiul Suceava, diagnosticata cu West Nile. Aceasta este internata in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. "In cursul zilei de vineri am primit confirmarea de laborator a diagnosticului de meningita cu virusul West Line la o pacienta de 70 de ani", au precizat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica(DSP) Suceava.

Femeia cu o forma foarte grava de boala a fost transferata in urma cu o saptamana la spitalul din Iasi, evolutia ei prezenta fiind in usoara ameliorare. In perioada de incubatie a bolii aceasta a locuit in comuna Dumbraveni."Am solicitat primariilor din cele doua localitati luarea de urgenta a unor masuri de efectuare a dezinsectiei si de asanare a spatiilor din vecinatatea locuintelor care pot favoriza inmultirea tantarilor", au precizat cei de la DSP.

Informatii si recomandari transmise de DSP Suceava:

Infectia nu se transmite de la om la om ci doar prin intepatura de tantari infectati.

Manifestarile infectiei sunt cele ale unei meningite/meningoencefalite insotite de febra pentru care recomandam adresarea urgenta catre medical de familie/unitatile medicale



Cum impiedicam inmultirea tantarilor:

Evacuarea apei din subsoluri;

Repararea instalatiilor de apa si canalizare din subsoluri si din apropierea locuintelor;

Renuntarea la pastrarea apei in butoaiele din curte sau protejarea lor de accesul

tantarilor, acoperindu-le cu capace potrivite;

Evitarea aruncarii la intamplare de recipiente vechi (cutii de conserve, cauciucuri de automobile etc.);

Indepartarea gunoaielor menajere in care se pot adaposti tantari.

Locuinta trebuie sa fie curata,bine aerisita si protejata de insecte (in special tantari) prin montarea unor plase metalice la ferestre.

Insectele de orice fel vor fi combatute cu insecticide administrate ritmic.

Cum sa evitam intepaturile de tantari



Montarea de plase la ferestrele locuintelor;

Distrugerea tantarilor din locuinte;

Folosirea in dormitoare de dispozitive contra tantarilor;

Seara la iesirea din locuinta se vor purta haine care apara de intepaturile de tantari(jacheta cu maneca lunga si inchisa la gat, pantalon lung);

Insecticidele: insecticidele sub forma de aerosoli pot ajuta la indepartarea tantarilor, dar acestea trebuie utilizate cu precautie, evitand inhalarea directa.