O femeie fara permis de conducere s-a urcat la volanul unei autoutilitare, la Ipotesti

O femeie fara permis de conducere s-a urcat la volanul unei autoutilitare. Marti, ora 12.25, o patrula din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti a oprit pentru control, pe strada Bisericii, din comuna Ipotesti, autoutilitara cu remorca condusa de o localnica de 50 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca femeia nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.