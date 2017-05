Un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de femeie.

O femeie insarcinata a ajuns la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Vineri, ora 19.25, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba periculoasa pe DN 2, din directia Suceava catre Falticeni, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 42 de ani, din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de o femeie de 30 de ani, din municipiul Falticeni.In urma accidentului, conducatoarea auto de 30 de ani ce era insarcinata si prezenta escoriatii la un brat a fost transportata cu ambulanta la spital pentru investigatii medicale, insa nu a ramas internata.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru femeia de 30 de ani si de 0,06 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 42 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.