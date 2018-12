O femeie insarcinata a ajuns la spital dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un gard, la Milisauti FOTO

O femeie a fost ranita dupa ce masina in care se afla s-a izbit violent intr-un gard. Accidentul a avut loc pe DN 2H, pe raza localitatii Milisauti, vineri dupa amiaza. Un barbat de 31 de ani, din comuna Arbore, in timp ce conducea autoturismul inamatriculat in Marea Britanie, dupa ce a trecut de podul de peste raul Suceava, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul volanului, a patruns pe acostament, intrand in coliziune cu gardul unei societati comerciale. In autoturism se afla sotia barbatului, o femeie de 25 de ani, din comuna Arbore, dar si fiul acestora, in varsta de sapte luni. In urma impactului femeia, care este insarcinata, a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost condus la spital unde i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.