O femeie insarcinata, implicata in accidentul cu sase victime de la Bunesti, a murit la spital FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, ce va fi solutionat procedural.

O femeie insarcinata in cinci luni, implicata in accidentul rutier cu sase victime de la Bunesti, a murit la spital. Evenimentul rutier a avut loc duminica, in jurul orei 15.10, pe DN 2, pe raza localitatii Bunesti. Pe un sector de drum cu o succesiune de curbe, un barbat de 35 de ani, din municipiul Bucuresti, a patruns usor pe sensul opus, intrand in coliziune frontala cu autoturismul condus de un barbat de 34 de ani, din judetul Ilfov. In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea a sase persoane, respectiv a conducatorului auto de 35 de ani si a unei femei de 29 de ani, din comuna Brodina, pasagera in autoturismul condus de acesta, a celuilalt conducator auto si a trei pasageri din vehicul, o femeie de 30 de ani si doi minori de zece luni si trei ani, toti din judetul Ilfov, care au fost transportati cu ambulanta la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, luni, ora 02.10, I.P.J. Suceava a fost informat de personalul medical despre faptul ca, din cauza complicatiilor intervenite, femeia de 29 de ani, ce era insarcinata, a decedat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "ucidere din culpa" si "vatamare corporala din culpa", ce va fi solutionat procedural.