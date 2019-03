O femeie moarta si o alta ranita din cauza unui sofer de 60 de ani care a facut o triplare Vezi Imagini

Accident cu un mort si un ranit, duminica dimineata, in localitatea Patrauti, pe DN2 din cauza unui sofer de 60 de ani care a efectuat o triplare in viteza. O femeie a murit iar alta a fost ranita in urma crambolului a trei masini care circulau toate dinspre Radauti spre municipiul Suceava. De vina pentru producerea accidentului a fost un soferul de 60 de ani, din Galati, care s-a angajat intr-o depasire desi o alta masina facea aceeasi manevra regulamentar. Masina soferului imprudent a fost acrosata de autoturismul care depasea regulamentar. In urma impactului violent vehicului galateanului a plonjat in sant si a fost lovita si o a treia masina, a unui sucevean de 22 de ani. Sotia soferului imprudent, o femeie de 58 de ani, a murit pe loc iar o pasagera din acelasi autoturism a fost grav ranita. Ea a fost preluata in stare stabila de un echipaj SMURD si transportata la Spitalul Judetean Suceava. Traficul a fost blocat in zona zeci de minute. Cei trei soferi au fost verificati cu etilotestul, rezultalele fiind negative. Politistii au intocmit pe numele soferului din Galati dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.