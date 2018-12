O femeie si-a pierdut viata dupa ce masina in care se afla s-a izbit intr-un arbore, la Carlibaba

Tragedie. O femeie de 57 de ani, din judetul Neamt, si-a pierdut viata dupa ce masina in care se afla s-a izbit intr-un arbore. Accidentul a avut loc pe DN 18, in afara comunei Carlibaba. In timp ce conducea autotrurismul, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu un strat subtiere de zapada, un barbat de 58 de ani din judetul Neamt, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat intr-un arbore situat pe marginea drumului.

Din accident, a rezultat decesul femeii de 57 de ani si ranirea unei femei de 49 de ani, din acelasi judet, ambele pasagere in autoturism.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.