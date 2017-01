O femeie si fetitele ei, ranite in urma unui carambol de 3 masini, la Valea Putnei

Accidentul a fost provocat de un tanar din judetul Botosani, care din cauza vitezei a pierdut controlul volanului intr-o curba.

Trei raniti si trei masini avariate, in urma unui carambol produs marti seara, la Pojorata, pe DN 17. O suceveanca de 37 de ani si cele doua fice minore ale acesteia au fost ranite dupa ce o masina a intrat in autoturismul in care se aflau acestea. Carambolul s-a produs din cauza unui tanar de 23 de ani, din comuna Gorbanesti, judetul Botosani, care in timp ce se intorcea de la munte, pe raza localitatii Valea Putnei, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta semnalizata prin indicatoare, pe un sector de drum in rampa, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si a pierdut controlul asupra directiei de mers. Masina condusa de acesta a patruns pe sensul opus intrand in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de o femeie, de 27 ani, din municipiul Campulung Moldovenesc. In urma impactului, autoturismul condus de botosanean si-a continuat deplasarea spre inainte pe sensul opus unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism condus de un barbat, de 39 ani, din municipiul Suceava, care circula regulamentar in directia opusa. Acesta se afla in masina cu sotia si cele doua fiice, de 14 si 15 ani. In urma producerii accidentului a rezultat ranirea celor trei pasagere, acestea primind ingrijiri medicale de la echipaje SMURD sosite la fata locului. Cele trei nu au leziuni grave.Soferii implicati in carambol au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care le-a fost recoltata cate o proba biologica de sange in vederea determinarii alcoolemiei.