O femeie si nepotul acesteia au ajuns la spital dupa ce le-a cazut in cap un panou publicitar, in municipiul Suceava

Cei doi se aflau pe o banca in Parcul "Trei Barbosi".

O femeie de 57 de ani, din municipiul Suceava, si nepotul acesteia, un baietel in varsta de doar doi ani, din aceeasi localitate, au ajuns la spital dupa ce un panou publicitar a cazut peste ei. Cei doi se aflau, miercuri dupa amiaza, pe o banca in Parcul "Trei Barbosi", in imediata vecinatate a unui magazin mixt. La un moment dat, in timp ce femeia isi tinea nepotul in brate, au fost loviti de un panou desprins din zona acoperisului magazinului respectiv. Cei doi au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava. Minorul a fost diagnosticat cu traumatism cranian minor, fara sa ramana internat. Si batrana a scapat cu leziuni minore, insa incidentul este unul grav. Tocmai de aceea politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.