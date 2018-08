Accidentul s-a petrecut dupa ce soferul a adormit la volan.

O femeie si trei copii au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc, sambata dimineata, in afara localitatii Berchisesti. Un barbat de 34 de ani, din judetul Timis, din cauza oboselii, a adormit la volan, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a lovit capul unui pod, dupa care a fost proiectat in afara partii carosabile. In urma accidentului a rezultat ranirea unei femei de 37 de ani si a trei minori cu varste cuprinse intre trei si opt ani, toti din Republica Moldova, pasageri in autoturism. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar peanl, ce va fi solutionat procedural.