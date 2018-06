O fetita a ajuns la spital dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ doi metri

Copila a suferit un traumatism cranio-cerebral.

O fetita de 11 ani, din comuna Sucevita, a ajuns la spital dupa ce a cazut de la o inaltime de aproximativ doi metri. Duminica dupa-amiaza, copila, in timp ce se juca pe acoperisul unei locuinte in constructie, din curtea casei parintesti, a alunecat si a cazut de la o distanta de circa doi metri, pe pamant, acuzand dureri in zona capului. Fetita a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde i s-au acordat ingrijiri medicale de specialitate, fiind diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, hematom cerebral, dupa care a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava, pentru investigatii suplimentare. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".