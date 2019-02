O fetita de 12 ani a fost lovita de o autoutilitara pe trecerea de pietoni din fata scolii, la Maritei

O fetita de 12 ani din localitatea Maritei a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o autoutilitara, chiar pe trecerea de pietoni din fata scolii. Accidentul a avut loc pe DJ 209 D, pe raza localitatii Maritei, miercuri dimineata. Un barbat de 49 de ani din localitatea Calinesti, in timp ce conducea autoutilitara, cand a ajuns la trecerea de pietoni din dreptul Scolii Gimnaziale Maritei a efectuat manevra de depasire a autoturismului marca BMW, a carui conducator auto a oprit, inaintea marcajului pietonal, pentru a acorda prioritate de trecere unei minore care s-a angajat in traversarea strazii. Cand a ajuns pe marcajul pietonal, aflandu-se pe sensul opus de mers, autoutilitara a acrosat minora care traversa strada. In urma impactului, fetita a suferit leziuni, fiind transportata la Spitalul Judetean Suceava cu o ambulanta pentru acordarea ingrijirilor medicale. Aceasta a fost diagnosticata cu contuzie genunchi si glezna dreapta.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.