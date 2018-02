O fetita de 12 ani din Putna a ajuns la spital intoxicata cu monoxid de carbon

O fetita in varsta de 12 ani din Putna a ajuns la spital intoxicata cu monoxid de carbon. Luni dimineata, mama fetitei a facut focul in soba din bucataria aflata la parterul imobilului. Cosul sobei trecea prin dormitorul situat la etajul locuintei in care dormea copila. Dupa doua ore, femeia a urcat la etajul locuintei pentru a o trezi pe fiica sa, iar in momentul in care a intrat in dormitor a simtit miros de fum.Aceasta a trezit-o pe copila, dar cand fata s-a ridicat din pat a lesinat fapt pentru care a mama apelat la numarul 112 solicitand interventia unui echipaj de ambulanta. Copila a fost ulterior preluata si transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde a fost diagnosticata cu intoxicatie cu monoxid de carbon, starea ei fiind stabila, fara a se impune internarea acesteia in spital. Din primele cercetari rezulta ca aceasta s-a intoxicat cu gazele ce s-au infiltrat in camera prin cosul de fum ce trecea prin dormitor.