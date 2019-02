O fetita de 5 ani a luat foc de la o soba neasigurata, in timp ce era nesupravegheata de parinti

Caz revoltator, la Dolhasca, unde o fetita de 5 ani a ajuns la dispensarul medical din localitate cu arsuri pe trei sferturi din suprafata corpului. Hainele de pe fetita au luat foc de la o soba pe cand aceasta era nesupravegheata. Conform politistilor care au fost sesizati de medici, minora a fost lasata nesupravegheata de catre parinti, ocazie cu care s-a jucat in jurul sobei, neasigurata cu sistem de inchidere. Hainele copilei au luat foc de la o bucata de jar aprins. Micuta a scapat cu viata pentru ca unchiul sau, care locuieste in acelasi imobil, a auzit strigatele ei. Barbatul a mers in incapere, unde si-a gasit nepoata plangand si avand arsuri pe o suprafata mare din corp. Acesta a dezbracat-o pe minora si ulterior a transportat-o la dispensarul din Orasul Dolhasca pentru acordarea primului ajutor.A fost solicitat sprijinul unei ambulante, cea in cauza fiind transportata pentru ingrijiri medicale la Spitalul Municipal Falticeni. Politistii vor informa biroul de asistenta sociala din cadrul Primariei Orasului Dolhasca pentru a stabili daca minora se afla in situatie de risc si daca se impune dispunerea de masuri de protectie sociala in acest caz. Ei au intocmit dosar penal de cercetare pentru vatamare corporala din culpa.