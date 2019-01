O fetita de cinci ani, ranita la ochi dupa un accident la sanius

O fetita in varsta de cinci ani, din orasul Siret, a ajuns la spital cu o leziune in zona ochiului stang, dupa un accident la sanius. Totul s-a petrecut luni seara pe cand copila se afla in curtea casei impreuna cu parintii sai si cei doi frati minori. Cei cinci tocmai se intorsesera la domiciliu din oras, si tatal descarca bagajele din masina. Fetita de cinci ani a luat o sanie, care se afla in curte si s-a indreptat cu ea catre o zona care era usor in panta. Copila nu a putut sa controleze sania si a intrat cu ea in gardul locuintei, lovindu-se in zona ochiului stang, intr-o sarma din gard.

Tatal acesteia a transportat-o la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu plaga contuza ochi stang. Medicii urgentisti au sesizat politistii, care au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii intractiunii de vatamare corporala din culpa.