O fetita de doi ani din Liteni si-a amputat patru degete

O fetita de doi ani, din orasul Liteni, si-a amputat patru degete dupa ce si-a bagat mana dreapta intr-o masina de tocat electrica. Accidentul s-a petrecut marti seara, in timp ce micuta se afla acasa impreuna cu mama ei si alti frati. Mama fetitei a folosit masina de tocat si a lasat-o pe masa din curtea casei, apucandu-se de alte treburi. Copila, fiind nesupravegheata, a bagat mana dreapta in aparatul electric, fiindu-i amputate patru degete. Mama i-a auzit tipetele si a venit intr-un suflet la ea. Micuta a fost transportata de catre tatal sau la Spitalul Judetean Suceava. La unitatea medicala a fost supusa unnei interventii chirurgicale si a ramas internata impreuna cu mama sa. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal cu privire la infractiunea de vatamare corporala din culpa.