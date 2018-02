O fetita de doi ani din Vicovu de Sus a ajuns la spital cu arsuri dupa ce a cazut intr-o oala cu apa fierbinte

O fetita in varsta de doi ani, din orasul Vicovu de Sus, a ajuns la spital dupa ce a cazut intr-o oala cu apa clocotita. Luni dimineata, fetita se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati. Mama acesteia a incalzit intr-o oala pe plita, apa pentru a spala vasele. Cand apa s-a infierbantat aceasta a asezat oala cu apa clocotita pe parsoseala. La un moment dat, fiica sa a trecut prin zona, s-a impiedicat si a cazut in acea oala, suferind arsuri. Tanara s-a deplasat imediat la casa soacrei sale care locuieste in aceeasi curte, dar intr-un alt imobil, si i-a cerut ajutorul. Aceasta din urma a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta. Minora a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti unde a fost diagnosticata cu arsura grad II coapsa, dupa care a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava.