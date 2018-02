O fetita de doi ani din Voitinel a suferit arsuri grave dupa ce a cazut intr-un vas cu apa clocotita. Mama acesteia nu a dus-o la spital de teama sa nu fie trasa la raspundere

Minora a suferit arsuri gradul trei pe o treime din suprafata corpului.

O fetita de doi ani a suferit arsuri grave dupa ce a cazut intr-un vas cu apa clocotita. Mama acesteia nu a dus-o la spital de teama sa nu fie trasa la raspundere. O ruda de-a femeii a trecut in vizita pe la ei si cand a vazut in ce stare se afla fetita a sunat imediat la 112. Politistii s-au deplasat la fata locului, intr-un catun de romi din Voitinel, si au solicitat prezenta unui echipaj de ambulanta. Oamenii legii au aflat ca fetita statea cu arsuri de 24 de ore fara ca mama sa ceara sprijin medical. Din cercetarile efectuate, a rezultat ca femeia, joi, in timp ce se afla la domiciliu impreuna cu cei patru copii minori, a iesit din imobilul de domiciliu pentru a aduce apa de la o fantana invecinata cu acest imobil. In acest timp, fiica in varsta de doi ani, a fost lasata de mama pe cuptorul sobei de gatit din locuinta, in incapere ramanand si ceilalti copii ai familiei, cu varste cuprinse intre 4-12 ani. Fiind nesupravegheata corespunzator, fetita de doi ani a cazut de pe cuptor, intr-un vas cu apa fierbinte ce se afla pe plita sobei, suferind arsuri in zona fetei, pe mana dreapta si in zona toraco-abdominala, partea dreapta a corpului. Mama nu a dus-o pe minora la spital ci i-a administrat acesteia la domiciliu, tratament cumparat de la farmacie. Vineri seara, cel care a sunat la 112 s-a deplasat la domiciliul familiei si afland cele intamplate s-a decis sa ceara ajutor. S-a mai stabilit faptul ca mama copilei a refuzat sa solicite sprijin medical de specialitate pentru minora si nu a sesizat evenimentul la data producerii, intrucat a avut temerea ca va fi trasa la raspundere si i se va lua copilul. La spitalul Municipal Radauti minorei i s-a stabilit diagnosticul arsuri gradul de gradul trei pe o treime a corpului, micuta fiind ulterior transferata la Spitalul Judetean Suceava. Poliistii au inocmi in cauza dosar penal privind infractiunile de vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului.