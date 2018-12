O fetita de doi ani din municipiul Suceava a ajuns la spital dupa ce s-a intoxicat cu medicamente

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

O fetita in varsta de doar doi ani, din municipiul Suceava, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce s-a intoxicat cu medicamente. Incidentul s-a petrecut in timp ce minora se afla acasa impreuna cu mama ei, joi seara. Intr-un moment de neatentie al femeii, micuta a luat din bucatarie o sticluta de 50 ml de Hepaid Junior, solutie orala pentru tratament la ficat, si a plecat cu aceasta in dormitorul ei. Acolo fetita a desfacut sticluta si a ingerat jumatate din cuntinutul acesteia, moment in care a fost gasita de mama ei. Femeia a luat copila si a transportat-o la spital. La unitatea medicala aceasta a fost diagnosticata cu ingestie involuntara medicamentoasa, starea acesteia fiind stabila. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.