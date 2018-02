O fetita de doi ani si trei luni a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de masina din care tocmai coborase, la Udesti

Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava.

O fetita de doi ani si trei luni a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de masina din care tocmai coborase. Miercuri, in jurul orei 13.00, o femeie de 33 ani, din comuna Udesti, a condus autoturismul pe un drum comunal neclasificat din interiorul localitatii Poieni, avand directia de deplasare Racova spre Cotu Dobei. Cand a ajuns in dreptul unui imobil aceasta a oprit autoturismul pentru a cobori o femeie care se afla pe bancheta din spate, impreuna cu patru copii minori. Dupa ce au coborat toti pasagerii, femeia de 33 de ani a pornit autoturismul, moment in care a acrosat pe unul dintre copii, respectiv o minora de doi ani si trei luni, din comuna Udesti, care tocmai coborase din masina impreuna cu mama si fratii ei. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala a minorei, care a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava.Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".