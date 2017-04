O fetita de opt ani si parintii ei, intoxicati cu monoxid de carbon, la Salcea

Cele trei persoane au fost gasite inconstiente intr-un dormitor de la parterul locuintei.

O fetita de opt ani si parintii ei au ajuns la spital intoxicati cu monoxid de carbon dupa ce tocmai se intorsesera din Italia, unde cei doi parinti muncesc. Incidentul s-a petrecut duminica seara, la Salcea. Membrii familiei, un barbat de 43 de ani, o femeie 38 de ani, o fetita de opt ani dar si o tanara si un tanar erau foarte foarte obositi din cauza drumului lung, asa ca au mers sa se odihneaca. Cei doi tineri au mers sa doarma in camerele de la etaj, iar parintii si fetita s-au retras intr-un singur dormitor de la parterul locuintei. Luni, in jurul 13.00, tanara a coborat la parterul imobilului, unde si-a gasit parintii si pe sora ei in stare de inconstienta, pe un pat. Aceasta si-a alertat rudele, care au sunat la 112 si au cerut ajutor. La fata locului au ajuns trei echipaje de la Serviciul de Ambulanta Suceava si au transportat cele trei persoane la Spitalul Judetean, unde au fost diagnosticate cu suspiciune de intoxicatie de monoxid de carbon provenit de la o sursa de incalzire. Cei trei au ramas internati in unitatea medicala.