O fetita de patru ani a ajuns la spital dupa ce a inghitit detergent

O fetita in varsta de patru ani, din comuna Fratautii Vechi, a ajuns la spital dupa ce a inghitit detergent. Joi, minora se afla acasa impreuna cu mama ei. Intr-un moment de neatentie al femeii, copila a luat o capsula dintr-o cutie de detergent, din care a ingerat o parte din continut. Parintii au gasit-o pe minora plangand. Cand si-au dat seama ce s-a intamplat, acestia au transportat-o pe fetita cu masina la Spitalul Municipal Radauti, unde a primit ingrijiri medicale. Politistii fac cercetari in acest caz sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.