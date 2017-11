O fetita de patru ani a fost lovita de un autobuz pe trecerea de pietoni, la Salcea

O fetita de patru ani a fost lovita de un autobuz pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 12.00, pe DN 29, pe raza localitatii Salcea. Un barbat de 58 de ani, din comuna Cornu Luncii, in timp ce conducea autobuzul unei scoli auto, avand directia de deplasare Dumbraveni-Suceava, a surprins si accidentat o fetita de patru ani, din orasul Salcea, care era angajata in traversarea drumului national pe trecerea de pietoni semnalizata corespunzator. Barbatul de la volan era in timpul cursurilor de conducere, fiind detinator de permis de conducere categoria D. In autobuz se afla si instructorul auto. In urma accidentului a rezultat vatamarea corporala usoara a minorei. Atat conducatorul auto cat si instructorul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".