O fetita de trei ani a ajuns la spital dupa ce a mancat otrava pentru soareci

O fetita in varsta de trei ani, din comuna Poieni Solca, a ajuns la spital dupa ce a mancat otrava pentru soareci. Minora locuieste impreuna cu mama ei, tatal fiind plecat la munca in strainatate. Cele doua stau in chirie in locuinta unei femei de 91 de ani. Mama minorei are grija pe batrana, aceasta fiind imobilizata la pat. Vineri dupa amiaza, in timp ce se juca prin casa, copila a gasit sub pat o pastila cu substanta tratata impotriva rozatoarelor si a inceput sa manance din ea. Mama copilei o observat-o pe aceasta si i-a luat din mana substanta toxica. Dupa ceva timp, micuta a inceput sa se simta rau, femeia a urcat-o intr-o masina si a transportat-o la Spitalul Judetean Suceava. Politistii au fost sesizati in acest caz si fac cercetari.