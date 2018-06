O fetita de un an a ajuns la spital dupa ce a ingerat solutie antipurici

O fetita in varsta de un an, din sat Plavalari, comuna Udesti, a ajuns la spital dupa ce a ingerat accidental o substanta chimica. Duminica, fetita impreuna cu parintii si fratele de sase luni se aflau in vizita la un bunic din satul Manastioara, comuna Udesti. La un moment dat, in timp ce mama il tinea in brate pe baietelul de sase luni, micuta a inceput sa se plimbe prin camera. Aceasta a gasit intr-un dulap, un recipient de aproximativ 50 ml cu solutie antipurici pentru caini, pe care l-a desfacut. Tatal acesteia a abservat-o, dar cand s-a apropiat sa-i ia vasul din mana, aceasta a ingerat solutie de pe capacul recipientului. La scurt timp, minorei i s-a facut rau, motiv pentru care tatal sau a transportat-o cu masina la UPU Suceava, pentru ingrijiri medicale. Aceasta a ramas internata in unitatea medicala.