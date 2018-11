O fetita de un an, arsa de vie, si fratiorul ei ranit, dupa ce s-au jucat cu focul pe cand erau singuri acasa

Mama a plecat la cumparaturi si i-a lasat pe micuti singuri in casa. baiatul cel mare s-a jucat cu jarul din soba.

Tragedie, intr-o familie din Vatra Dornei. O fetita in varsta de doar un an si doua luni a murit arsa de vie iar fratele sau a ajuns ranit la spital dupa ce s-au jucat cu focul pe cand erau singuri acasa. Duminica in jurul orei 12.00, mama celor doi copii i-a lasat singuri in casa si a plecat la cumparaturi, la un magazin din apropiere. O plecare care urma sa se transforme in tragedie. Fratele mai mare, un baietel de doi ani si opt luni, a luat jar din soba si l-a pus in patul surioarei sale. In cateva clipe, patutul fetitei s-a aprins. Cand femeia s-a intors acasa si-a gasit fiica arsa, fara suflare, si fiul ranit. Baietelul a fost transportat de urgenta la Spitalul Municipal Vatra Dornei cu arsuri pe corp dar si la nivelul cailor respiratorii. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. La fata locului au ajuns atat pompierii cat si criminalistii. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Mama celor doi micuti se afla in stare de soc.

