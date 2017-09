O fetita de un an si patru luni a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de masina condusa de bunicul ei

In urma impactului fetita a suferit leziuni fiind transportata la sectia UPU din cadrul Spitalului Judetean Suceava.

O fetita a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de masina condusa de bunicul ei. Marti dupa-amiaza, barbatul de 55 de ani, din comuna Ilisesti, aflandu-se in curtea locuintei sale la volanului unui autoturism, a efectuat o manevra de intoarcere si a surprins-o si accidentat-o cu aripa dreapta pe nepoata sa in varsta de un an si patru luni. In urma impactului fetita a suferit leziuni fiind transportata la sectia UPU din cadrul Spitalului Judetean Suceava. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ dupa care, la spital, i s-au recoltata probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.