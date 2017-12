O fetita de un an si patru luni din Moldovita a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a oparit cu apa fierbinte

Aceasta a ajuns la spital cu rasuri de gradul doi si trei.

O fetita in varsta de un an si patru luni din Moldovita a ajuns la spital cu arsuri dupa ce s-a oparit cu apa fierbinte. Miercuri seara, micuta se afla in bucatarie, impreuna cu parintii, bunicul si cu o alta ruda. La un moment dat, aceasta s-a deplasat singura prin camera pana langa aragazul din incapere si a inceput sa traga de usa cuptorului, care era defecta si deschisa. In acel moment apa care se afla la fiert pe aragaz, intr-o oala, a inceput sa sara. O parte din lichidul fierbinte a cazut peste fetita. Imediat membrii familiei au acordat primul ajutor minorei si au transportat-o cu masina personala la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. La unitatea medicala copila a fost diagnosticata cu "arsuri de gradul doi si trei pe torace". Aceasta a fost transferata la Spitalul Judetean Suceava.