O fetita de un an si sapte luni, nesupravegheata, a baut diluant

O fetita de un an si sapte luni, din municipiul Suceava, nesupravegheata, a baut diluant. Incidentul s-a petrecut in timp ce minora se afla acasa impreuna cu mama sa, joi dimineata. Intr-un moment de neatentie al femeii, copila a ingerat diluant de chit pentru sobe. La scurt timp dupa ce a baut, fetita a inceput sa se simta rau, fiind gasita de mama. Mama si-a luat copila si a transportat-o la Spitalul Judetean Suceava. Micuta a ramas internata in Sectia de Pediatrie, pentru a fi sub observatie medicala. Politistii au fost sesizati in acest caz si au deschis dosar penal privind comiterea infractiunii de vatamare corporala din culpa. Fetita locuieste impreuna cu parintii sai si mai are inca sase frati.