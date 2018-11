O fetita de un an si zece luni a murit la spital. Avea anemie severa

O fetita in varsta de doar un an si zece luni, din comuna Horodniceni, a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal Falticeni.Dupa cateva ore aceasta a murit in unitatea medicala. Luni seara, o femeie din Horodniceni a sunat la 112 si a cerut prezenta unui echipaj medical pe motiv ca nepotica sa are probleme de sanatate.

La fata locului a ajuns o ambulanta iar minora a fost transportata la spital. Aceasta a fost internata in Sectia de Pediatrie, fiind diagnosticata cu insuficienta respiratorie acuta si anemie severa. Cateva ore mai tarziu, in ciuda eforturilor medicilor fetita a murit.

Trupul neinsufletit al acesteia a fost depus la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.