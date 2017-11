O fetita de zece luni din Cajvana a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in cap de pe scara

Fetita a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

O fetita in varsta de zece luni, din orasul Cajvana, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut in cap de pe scara. Luni dimineata, fetita se afla acasa impreuna cu mama ei si doi frati mai mari. In momentul in care mama a mers cu unul dintre fratii minorei la baie, aceasta a urcat pe scara care duce la etaj, care nu era prevazuta cu balustrada si la nivelul treptei sapte s-a dezechilibrat si a cazut jos pe pardoseala. Fetita a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, comotie cerebrala, hematom parietal stang.