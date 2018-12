O fetita din Moara a ajuns la spital dupa ce a ingerat mai multe medicamente

O fetita de doi ani, din comuna Moara, a ajuns la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a ingerat mai multe medicamente. Incidentul s-a petrecut vineri dupa amiaza intr-o gospodarie din satul Moara Nica, comuna Moara, in timp ce fetita se afla acasa impreuna cu mama si o matusa. La un moment dat, mama a iesit din casa si a lasat-o pe fetita de doi ani in grija tinerei de 18 ani. Cand s-a intors in casa, femeia si-a gasit fiica pe podea, langa un flacon de medicamente "Imovane 7". Aceasta a gasit pastile atat pe jos cat si in gura fetitei. Dupa ceva timp, minora a inceput sa se simta rau, prezentand stare de somnolenta, asa ca mama a transportat-o la UPU Suceava. Fetita a ramas internata sub supraveghere in sectia de Pediatrie, fiind diagnosticata cu intoxicatie medicamentoasa. In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.