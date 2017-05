O fetita in varsta de 5 ani si patru luni din Putna a fost internata la Spitalul Municipal Radauti dupa ce a baut diluant. Joi, in jurul orei 18.00, fetita se afla in curtea locuintei impreuna cu parintii. Intr-un moment de neatentie al adultilor, minora a baut dintr-o sticla o inghititura de diluant. Dupa cinci ore aceasta a inceput sa se simta rau asa ca parintii au transportat-o la spital. Fetita a fost stabilizata si a ramas internata in unitatea medicala, sub supraveghere medicala.