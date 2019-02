O fetita de zece ani, din comuna Valea Moldovei, a ajuns la spital dupa ce a baut accidental benzina. Miercuri, in jurul orei 17.00, in timp ce se afla in curtea locuintei, minora a baut benzina dintr-o sticla pe care fratele acesteia o folosea pentru a alimenta drujba. Copila a crezut ca bea suc. La scurt timp acesteia i s-a facut rau, motiv pentru care mama a solicitat interventia ambulantei. Fetita a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente(UPU) a Spitalului Judetean Suceava.