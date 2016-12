O fetita din Vicovu de Sus a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina

Minora a traversat strada in fuga, fara sa se asigure corespunzator.

O fetita din Vicovu de Sus a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Miercuri, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei, din orasul Vicovu de Sus, un barbat de 30 de ani, din comuna Brodina, a surprins și accidentat o fetita de zece ani, din localitate, care, in calitate de pieton, s-a angajat in traversarea drumului in alergare, fara sa se asigure corespunzator. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral cu comotie cerebrala, coma GSC 6, contuzie membrele inferioare, contuzie bazin si contuzie toraco-abdominala. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.