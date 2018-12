O fetita din Vicovu de Sus a ajuns la spital dupa ce a fost batuta de tatal ei

O fetita in varsta de doar 11 ani din localitatea Vicovu de Sus a ajuns la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost batuta chiar de tatal ei. Luni dupa-amiaza, matusa copilei a fost cea care a sunat la 112 si a anuntat ca minora a fost lovita de barbat. La fata locului au ajuns politistii care l-au identificat pe agresor, un localnic de 37 de ani. Acesta a fost condus la sediul Politiei orasului Vicovu de Sus, pentru audieri. Victima a ajuns la Spitalul Judetean Suceava unde a ramas internata in Sectia de Chirurgie Infantila. In momentul agresiunii mama fetitei se afla in judetul Iasi. Politistii i-au adus acesteia la cunostinta faptul ca poate solicita ordin de protectie impotriva barbatului. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie.