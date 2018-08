O fetita oparita cu apa fierbinte a ajuns la spital cu arsuri de gradul I si II

O fetita de un an si opt luni, din comuna Vatra Moldovitei, a ajuns la spital cu arsuri de gradul I si II, dupa ce s-a oparit cu apa fierbinte. Incidentul s-a petrecut in locuinta bunicilor materni, pe raza localitatii Izvoarele Sucevei, unde minora se afla impreuna cu mama. Vineri dupa-amiaza, in timp ce femeia se afla in bucatarie, intr-un moment de neatentie al acesteia, fetita a mers singura in baie, a dat drumul la un robinet cu apa fierbinte, montat pe un bideu, suferind arsuri la nivelul membrelor inferioare. Mama i-a auzit tipetele si a venit intr-un suflet la ea. Femeia a sunat la 112, dupa care a urcat copila intr-un autoturism si au plecat in intampinarea ambulantei. Micuta a fost preluata de un echipaj medical si transportata la Spitalul Judetean Suceava. Ea a fost diagnosticata cu arsura cu lichid fierbinte de gradul I si II pe gambe bilateral. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.