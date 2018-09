O mama cu fetita ei de 11 luni au fost ranite in urma unui accident rutier, la Scheia

Victimele au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Judetean Suceava.

O mama cu fetita ei de 11 luni au fost ranite in urma unui accident rutier, produs pe fondul vitezei excesive. Evenimentul rutier a avut loc sambata, in jurul orei 18.00, pe strada Oborului din comuna Scheia. Un barbat de 25 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, in timp ce conducea autoturismul intr-o curba periculoasa, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autoturismul condus din sens opus de un barbat de 37 de ani, din municipiul Radauti. In urma accidentului, a rezultat ranirea unei femei de 32 de ani din municipiul Radauti si a fiicei acesteia, o minora de 11 luni, pasagere in autoturismul care circula regulamentar. Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.