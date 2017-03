O masina a Politiei de Frontiera avariata dupa ce un contrabandist urmarit a intrat in ea, la Ulma

Barbatul de 37 de ani a fost retinut pentru 24 de ore. Imediat dupa ce a fost prins individul a spus ca nu se simte bine, fapt pentru care politistii de frontiera au solicitat o ambulanta. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti unde, in urma investigatiilor specifice, i s-a spus ca este in afara oricarui pericol.

Incident grav la Ulma, unde un contrabandist de urmarit a avariat masina Politiei de Frontiera. Individul a fost prins de oamenii legii si retinut pentru 24 de ore. La nivelul Sectorului P.F.Brodina s-a declansat o actiune, vineri, pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 05.00, politistii de frontiera au observat un autoturism de teren care se deplasa cu farurile stinse dinspre frontiera de stat spre localitatea Ulma. Drept urmare, oamenii legii au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri autoturismul, momentul in care acesta a demarat in tromba acrosand autospeciala politiei de frontiera. In urma impactului, ambele autoturisme au fost avariate, nefiind persoane ranite. S-a reusit retinerea conducatorului auto, iar in masina de teren marca Mitsubishi Shogun au fost observate mai multe colete cu tigari, de provenienta ucraineana. Persoana retinuta a fost identificata ca fiind Sorin C. de 37 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, care a spus ca nu se simte bine, fapt pentru care politistii de frontiera au solicitat o ambulanta. Barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti unde, in urma investigatiilor specifice, i s-a spus ca este in afara oricarui pericol. De asemenea, s-a procedat la inventarierea coletelor din masina si s-a constatat ca acestea contin 4.850 pachete tigari in valoare de 53.400 lei.Suceveanul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda si a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sambata sa fie prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.