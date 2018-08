O masina a intrat intr-un gard pe raza localitatii Frumosu. Doua persoane au fost ranite

Accident rutier cu doua victime pe raza localitatii Frumosu, miercuri noapte. In timp ce conducea autoturismul intr-o curba pe DJ 176, o tanara de 20 de ani, din comuna Frumosu, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a iesit in afara partii carosabile, unde, a intrat in coliziune cu un gard. In urma accidentului, a rezultat ranirea conducatoarei auto si unui tanar de 23 de ani, tot din comuna Frumosu, pasager in autoturism. Cei doi au fost preluati de un alt autoturism si transportati la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanara s-a ales cu dosar penal.