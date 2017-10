O masina a luat foc dupa ce a lovit un gard, la Tisauti

In urma incendiului autoturismul a ars in proportie de 50 la suta.

Accident rutier, urmat de incendiu, marti dimineata, in localitatea Tisauti. Militarii Detasamentului de Pompieri Suceava au intervenit cu o autospeciala pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism, dupa ce acesta a parasit carosabilul si a intrat intr-un gard.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul compartimentului motor, existand pericolul de propagare la intreaga masina. Incendiul a fost lichidat dupa aproximativ jumatate de ora, iar autoturismul a ars in proportie de 50 la suta.Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs in urma accidentului rutier.