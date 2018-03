O masina a luat foc in mers pe o strada din municipiul Campulung Moldovenesc. Luni, in jurul orei 17.00, o tanara in varsta de 19 ani, din comuna Moldova Sulita, se deplasa cu autoturismul marca Audi A pe strada Garii din municipiul Campulung Moldovenesc. La un moment dat, soferita a observat ca de sub capota iese fum. Aceasta a sunat la 112. La fata locului au intervenit pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc care au lichidat incendiul. Acestia au stabilit ca sursa probabila de aprindere a fost efectul termic produs de motorul autoturismului in imprejurarile unei scurgeri de lichide combustibile. Tanara apreciaza prejudiciul cauzat ca fiind de aproximativ 2.000 lei.